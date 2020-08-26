- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi
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- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi

- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi.

26.08.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:51

- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi

KİŞİNEV - Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından kabul edilmesinin ardından Moldova Başbakanı Ion Chicu ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmesi de bekleniyor.

- Bakan Çavuşoğlu, Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edildi

Kaynak: İHA

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