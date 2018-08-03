Bakan Çavuşoğlu, Mogherini ve Yeni Zelandalı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 51. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Singapur'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ikili temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, bu kapsamda Singapur'da Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Mogherini görüşmesine ilişkin, "Gümrük Birliği Anlaşması'nın gözden geçirilmesi, düzensiz göçle mücadele ve vize serbestisi başlıklarının yanı sıra Suriye ve İran dahil bölgesel konuları konuştuk" açıklamasını yaptı. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı ile ikili görüşmelerin ele alındığını açıklayan Çavuşoğlu sosyal medya hesabında, "Türkiye-Yeni Zelanda ilişkilerini ve işbirliğini daha ileri düzeylere taşımak için atılabilecek adımları ele aldık" notunu paylaştı. - SİNGAPUR