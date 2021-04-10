Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry ile görüşme gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin, ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla yapıldığı belirtildi.

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı