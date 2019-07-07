Bakan Çavuşoğlu memleketi Söbüçimen'i tanıttı, yayladaki kuzuları sevdi

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Alanya'da, Söbüçimen Yaylası'na çıktı. Çimlere uzanıp minik kuzuları seven ve ailesiyle hasret gideren Çavuşoğlu, "Keçilerimiz, koyunlarımız, kuzularımız hala var. Gelecek nesillerimiz de bu geleneği devam ettirecektir. Kendi çocuğumda, kızım İrem'de de görüyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yoğun geçen Japonya ve Çin ziyaretlerinin ardından hafta sonu baba ocağı Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı ziyaret etti. Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylası'nda babası Osman Çavuşoğlu, kardeşi Hasan Çavuşoğlu ve aile bireyleriyle hasret gideren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Gündoğmuş Kaymakamı ve Gündoğmuş İlçe Jandarma ekipleri de eşlik etti.

"Kızım İrem'de görüyorum"

Bakan Çavuşoğlu, eşofman takımıyla yaylada çoban köpeği ile kuzuları sevip, doğal kaynaktan akan sudan içti. Yaylanın tepelerinde adaçayı, kekik ve mantar toplayan Çavuşoğlu, zehirli mantarlara karşı da uyarıda bulundu. Çocukluğunun geçtiği memleketini anlatan Çavuşoğlu, "Antalya ile Konya sınırında yaylamızın ova kısmı tamamen doğal çayırlarla çimenlerle kaplı. Bizim çocukluğumuzda böyle evler yoktu, elektrik, telefon yoktu. Taştan örülmüş evlerimiz vardı. Kışın kar iki üç metre kadar çok yağdığı için bu evler yıkılırdı. Yaylaya göçtüğümüz zaman bu evleri hep birlikte tekrar yapadık. Bugün geleneği devam ettiriyoruz. Çocukluğumda hatırlıyorum; buraya develerle atlarla gelirdik,yaklaşık 4 gün sürerdi. Şimdi araçlarla 2,5 saatte gelebiliyoruz. Bu geleneği hala sürdürmekten biz aile olarak büyü bir mutluluk duyuyoruz. Keçilerimiz, koyunlarımız, kuzularımız hala var. Gelecek nesillerimiz de devam ettirecektir. Kendi çocuğumda, kızım İrem'de de görüyorum. Zaten onun da çocukluğu buralarda geçti, her sene biz İrem'i buraya göndererek bu kültürde yetişmesini sağladık, öyle olduğunu da görüyoruz"şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu yazın sonuna kadar karın erimediği mağaraya giderek, eskiden bu mağaradan kar keserek eve götürüp misafirlerine ikram ettiklerini anlattı. Bakan Çavuşoğlu'nun siyaset dışında bu doğa ortamındaki samimi görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı.

Kaynak: İHA