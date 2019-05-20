Bakan Çavuşoğlu, Meksika'da Düşünce Kuruluşu Comexı Konferansına Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika'da COMEXI adlı düşünce kuruluşu işbirliğinde düzenlenen Konferans'a katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika temasları kapsamında COMEXI adlı düşünce kuruluşu işbirliğinde düzenlenen Konferans'ta konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerini değerlendiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bölgede toplamda 17 diplomatik misyonunun bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin Meksika ile 6 yıldır ilişkileri güçlendirme konusunda büyük bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında turizm, ticaret ve yatırım alanlarında görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Suriye'deki savaşın 2011 yılından bu yana bölgede karmaşık güvenlik sorunlarına neden olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, savaşın insani krize yol açtığını ifade etti. Türkiye'nin 3.6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını anlatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'deki terörist grupların direkt olarak Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade ederek, Türkiye'nin Suriye'deki güvenliği ve istikrarı sağlama çalışmalarına öncülük ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye daima terörizmin uluslararası işbirliği çerçevesinde yenilebileceğinin altını çizmiştir" dedi. - MEKSIKO

Kaynak: İHA