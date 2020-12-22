Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

22.12.2020 08:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:04
Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi. İkili mevkidaş, yapılan anlaşmalar gereği personel eğitim mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.


Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İsmail Demir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Burak Özçivit Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Falcao Erol Bulut Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Adana İngiltere Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 08:04:25. #1.14#
title