Bakan Çavuşoğlu, Marsudi ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endoneyza Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'yle bir araya geldi. İkili mevkidaş, yapılan anlaşmalar gereği personel eğitim mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diplomatik ilişkilerimizin 70'inci yıldönümünde Endonezya DB kardeşim Retno Marsudi'yle bir araya geldik. Ekonomi ve savunma sanayiinde iş birliğimizi artıracağız. Hedefimiz, ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarmak. Diplomatik personel eğitimi mutabakat zaptını imzaladık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı