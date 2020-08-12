Bakan Çavuşoğlu, Mareşal Dostum ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Mareşal Dostum ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Mareşal Dostum ile görüştü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Eski Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ile görüştü. Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum'la verimli bir görüşme yaptık. Barış ve uzlaşı sürecinde Afgan kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Kaynak: İHA