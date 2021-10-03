Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı pehlivan güreşlerine katıldı - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı pehlivan güreşlerine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı pehlivan güreşlerine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından 6.'sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi.

YUNUSEMRE, MANİSA (İHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manisa Yunusemre Belediyesi tarafından 6.'sı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşlerini izledi. Bakan Çavuşoğlu finale kalan pehlivanlara ödül verdikten sonra vatandaşlarla selfi çekildi.

Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin Ortaköy Er Meydanı'nda 6.'sını düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgiyle başladı. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Başpehlivanlar Recep Kara, Şaban Yılmaz, Abdullah Güngör, Salih Erinç, Sermest Bulut, Ali Gökçen gibi Türkiye'nin ünlü 64 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'na çıktı.

Güreş Ağalığını işadamı Celal Yaz'ın yaptığı yağlı güreşlerine bir dizi temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Tek tek vatandaşları selamlayarak er meydanına gelen Bakan Çavuşoğlu, güreşçileri de tebrik etti. Protokoldeki yerini alarak güreşleri izleyen Bakan Çavuşoğlu daha sonra dereceye giren pehlivanlara madalyalarını taktı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla selfi çekilmeyi de ihmal etmedi. Manisa'da özel bir programa katılacağı öğrenilen Bakan Çavuşoğlu bölgeden ayrıldı. - MANİSA

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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı pehlivan güreşlerine katıldı - Haberler
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