Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğine katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu adına yapılan Başpehlivanlık güreşini son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz kazandı.

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar da katıldı. Organizasyonda son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda güreş severlerle buluştu. Ata sporu olan güreşe ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Manisa'ya gelen güreş severler, pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen organizasyonda, karşılaşmaları büyük bir heyecanla izledi.