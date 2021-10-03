Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğine katıldı.

YUNUSEMRE, MANİSA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunusemre Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri etkinliğine katıldı. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu adına yapılan Başpehlivanlık güreşini son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz kazandı.

Yunusemre Belediyesi Geleneksel 6'ncı Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla başladı. Etkinliğe Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 22'nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte çok sayıda siyasetçi ve vatandaşlar da katıldı. Organizasyonda son Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz başta olmak üzere İsmail Balaban, Recep Kara ve 64 başpehlivan ile birlikte yaklaşık 600 pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda güreş severlerle buluştu. Ata sporu olan güreşe ilgiyi artırmak amacıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Manisa'ya gelen güreş severler, pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen organizasyonda, karşılaşmaları büyük bir heyecanla izledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ayak boyunda dereceye giren pehlivanlardan Furkan Elagöz, İsa Köse, Velican Akkaya ve Enes Olgun'a madalyalarını taktı. Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek arasında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına yapılan Başpehlivanlık güreşini Ali Gürbüz kazanırken, Yaşar Şahin ile İlhan Kızılkan arasında oynanan Başaltı karşılaşmasının galibi ise İlhan Kızılkan oldu. Meydanda vatandaşlarla bir araya gelerek fotoğraf çekilen Bakan Çavuşoğlu alandan ayrıldı.


Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı

Demirören Haber Ajansı / Nevra Uçkaç - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şafak Sezer Gülben Ergen
Spor Serdar Aziz Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Derya Yanık Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Çavuşoğlu, Manisa'da yağlı güreş programına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:11:55. #1.12#