Bakan Çavuşoğlu, Maltalı ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile bir araya geldi. - TRABLUS Kaynak: İHA