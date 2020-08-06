Bakan Çavuşoğlu, Maltalı ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme gerçekleştirdi.
06.08.2020 16:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu temasları kapsamında Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile bir araya geldi. - TRABLUS
Kaynak: İHA