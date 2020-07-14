Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
14.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo
İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.
Kaynak: AA