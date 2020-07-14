Bakan Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo İkilinin görüşmesinden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Kaynak: AA