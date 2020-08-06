Bakan Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı Vella ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı George Vella ile görüştü.
06.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Devlet Başkanı George Vella ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarının ardından tekrar Malta'ya döndü. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta'daki San Anton Sarayı'nda Malta Devlet Başkanı George Vella tarafından kabul edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA