"Mali'de anayasal düzenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mali'de bir an önce geçiş döneminin tamamlanması, anayasal düzenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mali'de bir an önce geçiş döneminin tamamlanması, anayasal düzenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Senegal'de mevkiidaşı Amadou Ba ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, "İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirmek için ayrıca bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunmak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Çünkü Senegal bizim için dost ve kardeş bir ülke. Afrika için dünya için önemli bir aktör" dedi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştüğünü ifade eden Çavuşoğlu, "Kendilerine kardeşim Amadou Ba ile ikili ilişkilerimiz konusunda gündeme getirdiğimiz konular, imzaladığımız anlaşmalar ve önümüzdeki süreçte atacağımız adımlar hakkında bilgi arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanı Macky Sall'a özellikle Türk firmalarına duydukları güven ve verdikleri destekler için teşekkür ettik. Yükselen Senegal planı kapsamında Türk firmalarına daha fazla yer vermeleri gerektiği konusunda beklentilerimizi kendilerine arz ettik" diye konuştu.

Bölgesel konuların da değerlendirildiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da Afrika ülkelerinin ve Afrika Birliği'nin daha aktif rol oynaması gerektiğini kendilerine söyledim. Mali konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Görüşlerimizin tamamen örtüştüğünü görmekten mutluluk duyduk. Mali'de bir an önce geçiş döneminin tamamlanması, anayasal düzenin tekrar tesis edilmesi gerekiyor. Bu konuda Mali halkına ve Mali'ye destek olabileceğimizi de söyledik. Özellikle Mali'de siviller ve ECOWAS başta olmak üzere uluslararası toplumla işbirliği içerisinde bu sürecin tamamlanması gerekiyor. Bu konudaki ortak çabalarımızı sürdüreceğiz" Türkiye'de yaşayan Senegallilerinin vize ve ikamet konusunda pandemiden dolayı bazı aksamalar ve gecikmeler yaşadığını bunların da biran önce tamamlanacağını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA