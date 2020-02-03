Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

03.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:41
Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı , Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. (İİT) tarafından düzenlenen Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü
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