Bakan Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşları ile görüştü

03.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:31

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezyalı ve Lübnanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi.



Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından düzenlenen Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nassif Hitti ile ayrı ayrı ikili görüşme gerçekleştirdi. - CİDDE

Kaynak: İHA