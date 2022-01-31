Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Solih ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'den Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiği Maldivler'de temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Maldivler Cumhurbaşkanı Ibrahim Mohamed Solih ile görüştü. Görüşmede turizm, inşaat, altyapı ve balıkçılık alanlarında iki ülke arasındaki işbirliğinin ilerletilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. - MALE

İhlas Haber Ajansı - Politika

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