Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Macaristan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto ile görüştük. İlişkilerimizi stratejik ortaklığımıza uygun şekilde geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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