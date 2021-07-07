Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto'yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki işbirliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı