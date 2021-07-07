Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Litvanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Macaristan Dışişleri Bakanı dostum Peter Szijjarto'yla ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki işbirliğimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.


Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Selin Şekerci Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Erol Bulut Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 13:12:29. #1.15#

title