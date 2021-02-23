Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'a gidiyor
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Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'a gidiyor

23.02.2021 22:38 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:42
Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'a gidiyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 25 Şubat'ta Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun 25 Şubat'ta Macaristan'a resmi ziyarette bulunacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun davetine icabetle 25 Şubat 2021 tarihinde Macaristan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımızın, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile yapacağı görüşmede, Türkiye- Macaristan ilişkilerinin tüm veçhelerinin ele alınması, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımız ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlıklarında Ankara'da düzenlenecek Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı'na yönelik hazırlıkların ele alınması öngörülmektedir" denildi. Ziyaret sırasında, 2015 yılında Macaristan'da ele geçirilen Türkiye kökenli kültürel varlıkların, Bakan Szijjarto tarafından Çavuşoğlu'na takdim edileceği bildirildi. Ayrıca, Bakan Çavuşoğlu'nun Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından da kabul edileceği belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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