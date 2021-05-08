Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Macar ve Sırp mevkidaşları ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le, telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le, telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Petar Szijjarto ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic'le ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, karşılıklı seyahat kısıtlamalarının kaldırılması maksadıyla aşı sertifikalarının tanınması hususunda ortak düzenlemeler yapılmasına ilişkin anlaşmaya varıldı. Bu husus her ülkenin Sağlık Bakanlıkları tarafından koordine edilecek.Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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