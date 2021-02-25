Bakan Çavuşoğlu, Macar mevkıdaşı ile biraraya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile biraraya geldi.

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir ataya geldi. Görüşmede heyetler de hazır bulundu. Ayrıca, ikili görüşmede Macaristan'da ele geçirilen tarihi eserlerin teşhiri ve teslimi gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı