Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın İstikrarını Riske Atacak Her Türlü Gelişmenin Karşısındayız"

Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız"



ANKARA (İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.