Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın İstikrarını Riske Atacak Her Türlü Gelişmenin Karşısındayız"

Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın İstikrarını Riske Atacak Her Türlü Gelişmenin Karşısındayız"

Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız"ANKARA (İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız"

ANKARA (İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.