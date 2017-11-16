Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın İstikrarını Riske Atacak Her Türlü Gelişmenin Karşısındayız"
Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız"ANKARA (İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Lübnan'ın istikrarını riske atacak her türlü gelişmenin karşısındayız"
ANKARA (İHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamada bulundu.