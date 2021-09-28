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Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Najib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Najib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Lübnan'da yeni görevine başlayan hükümet için tebriklerini sundu ve Lübnan'a desteğin süreceğini belirtti. - ANKARA

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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler
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