Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Najib Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Mikati ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Lübnan'da yeni görevine başlayan hükümet için tebriklerini sundu ve Lübnan'a desteğin süreceğini belirtti. - ANKARA

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