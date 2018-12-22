Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile Görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştüTRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü

TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Libya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.

Kaynak: İHA
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