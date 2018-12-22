Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile Görüştü
- Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştüTRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
- Bakan Çavuşoğlu Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı El-Meşri ile görüştü
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile bir araya geldi.
Libya'ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Trablus'ta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile görüştü.
Kaynak: İHA