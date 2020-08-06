Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gidecek DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.

ANKARA, -

Kaynak: DHA