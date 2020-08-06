Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gidecek
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
06.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:40
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.
ANKARA, -
Kaynak: DHA