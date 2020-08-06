Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gidecek
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Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Libya'ya gidecek
06.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:14

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,"Sayın Bakanımız, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte 6 Ağustos 2020 tarihinde, Libya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Söz konusu ziyaret vesilesiyle üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.  


Kaynak: DHA

Manşet

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