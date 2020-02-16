Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Dışişleri Bakanları düzeyindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Dışişleri Bakanları düzeyindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasını ele almak amacıyla Almanya'nın Münih kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. - MÜNİH