Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'te Dışişleri Bakanları düzeyindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.

16.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:23
Bakan Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı , 'te Dışişleri Bakanları düzeyindeki Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Berlin Konferansı'nda alınan kararların uygulanmasını ele almak amacıyla Almanya'nın Münih kentinde Dışişleri Bakanları düzeyinde gerçekleştirilen Libya Uluslararası İzleme Komitesi Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı öncesi mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. - MÜNİH

Kaynak: İHA
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