Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacağı belirtilerek Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Emel Sayın Sinan Çetin Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Cristiano Gareth Bale Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:06:39. #1.14#

title