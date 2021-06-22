Bakan Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacak.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler ve Almanya'nın eş-başkanlığında 23 Haziran 2021 tarihinde Berlin'de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı'na katılacağı belirtilerek Konferansta, Libya'da 24 Aralık'ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin pürüzsüz şekilde ilerletilmesi üzerinde durulacağı kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı