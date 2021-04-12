Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü
Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü.
Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı