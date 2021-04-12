Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü.

Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un gelişi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş'un görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla El Manguş ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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