Bakan Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Manguş ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, Trablus'taki temasları kapsamında Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele alındı. - TRABLUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı