Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DYK Başkanı Mişri'yi en son eylülde misafir ettiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Mişri ile mevcut siyasi durumu ve son gelişmeleri konuştuk. İstikrar, refah ve barışın Libya'ya egemen olması yegane temennimiz. Bu amaçla Libyalı kardeşlerimize desteğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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