- Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü
- Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
06.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:12
- Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki siyasi süreç ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Kaynak: İHA