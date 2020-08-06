Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı el-Mişri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
06.08.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:15
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trablus'ta Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Libya'nın başkenti Trablus'ta temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki siyasi süreç ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. - TRABLUS
Kaynak: İHA