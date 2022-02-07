Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı el-Mişri ile görüştü - Haberler
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı el-Mişri ile görüştü

AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı el-Mişri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mişri ile Libya'da birliğin sağlanması ve anayasal zeminde seçimlerin gerçekleşmesi sürecini ele aldıklarını bildirdi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter, Libya, Güncel, Haber

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