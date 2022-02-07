Bakan Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı el-Mişri ile görüştü
AA, Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mişri ile Libya'da birliğin sağlanması ve anayasal zeminde seçimlerin gerçekleşmesi sürecini ele aldıklarını bildirdi.
AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel