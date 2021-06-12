Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü
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Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetiyle birlikte Trablus'a vardı.

Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetiyle birlikte Trablus'a vardı. Çavuşoğlu, mevkidaşı Libya Dışişleri Bakanı Najla Mangoush ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın katılımıyla Libya'ya giden Türk heyeti başkent Trablus'a vardı. Bakan Çavuşoğlu, "Libya'ya ve Milli Birlik Hükümeti'ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus'tayız" mesajını paylaştı.


Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü
Son dakika haberi... Bakan Çavuşoğlu Libya'da mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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