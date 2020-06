Bakan Çavuşoğlu: Libya'da kalıcı barış için İtalya ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısında, "Bundan sonra İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirecek bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bakanlıkta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) içinde Türkiye'ye yönelik en güçlü desteği her zaman İtalya'dan gördüklerini belirterek bundan sonraki süreçte de desteğin devam edeceğinden şüphe duyulmadığını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, İtalya ile iş birliğinin geliştirileceğini kaydederek görüşmede bölgesel konuları da konuştuklarını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, Libya ziyaretinde elde edilen izlenimleri ve çalışmaları anlattığını anımsatarak, "Bundan sonra İtalya ile birlikte Libya'da kalıcı bir barış ve sonuç getirecek bir siyasi süreç için çalışmaya devam edeceğiz. Burada İtalya'nın oynadığı kritik rolün farkındayız ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Bazı AB ülkeleri gibi darbeci Hafter'in yanında olmadı; ama ateşkes ve siyasi süreç için samimi çaba sarf etti. Bundan sonraki platformlardaki çabalarımızda İtalya'yı birlikte görmek istiyoruz" dedi.

'DOĞU AKDENİZ'İN İŞBİRLİĞİ ALANI OLMASINI İSTİYORUZ'Suriye ile ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını, Doğu Akdeniz'i konuştuklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye dolarak Doğu Akdeniz'in bir çatışma alanı değil işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Aynı duygu ve düşünceyi İtalya'da da gördük. Ama şu anda Türkiye'yi dışlama çabalarının neticesi olarak maalesef bu işbirliği yok. Biz de kendi haklarımızı korumak için adım atmak zorunda kaldık. Aynı şekilde Kıbrıs Türk halkının da haklarını korumak bizim yükümlülüğümüzde garantör ülke olarak. ve bu konularda iş birliği yapmak istediğimizi, buna hazır olduğumuzu bir kez de Luigi'ye söyledim. ve İtalya'nın yapıcı bir rol üstlenmek istediğini gördük. Biz bunu memnuniyetle karşılarız. İtalya her zaman dengeli, objektif davranan bir ülkedir. Önümüzdeki süreçte gerek AB içinde gerek Doğu Akdeniz'de İtalya ile bu tür çalışmaları yürütmeye biz hazırız. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz İtalya ile hem iş birliğimizi hem de ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için dostum Luigi ile çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.'BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRİZ'Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de her ne kadar deniz yetki alanlarıyla ilgili İtalya ile sınırlarımız olmasa da Akdeniz'in önemli iki ülkesi olarak Doğu Akdeniz'in barışı, huzuru için birlikte çalışabiliriz. Var olan sorunların diplomasi yoluyla çözülmesinde İtalya da önemli katkılar sağlayabilir. Huzurun, paylaşımın olmadığı yerde her zaman gerginlikler olur. Biz enerji faaliyetleri konusunda İtalya ile birlikte çalışmak isteriz Doğu Akdeniz'de. Libya'nın elektrik ihtiyacı var. Bunların tedarikinde de çalışabiliriz. Libya'nın istikrarı için birlikte çalışmamızda fayda var. Libya'daki durumun en yakın etkisi Malta ve İtalya'da görülüyor" ifadelerini kullandı. 'İRİNİ OPERASYONU DENGELİ DEĞİL'Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Libya'ya silah ambargosunu denetlemek amacıyla 31 Mart'ta başlattığı İrini Operasyonu'na ilişkin de "İtalya'daki çatışmaların bir an önce durması için bu İrini operasyonuna katılan İtalya'nın iyi niyetinden şüphemiz yok; ama dengeli olması lazım. İrini operasyonu dengeli değil, taraflı. Neden? Ulusal mutabakat hükümetinin talep ve endişelerini hiçbir şekilde karşılamamıştır. Sadece Kuzeyden buraya gelebilecek teçhizat ve diğerlerini kısmen de denetleyebiliyor. Ben açıkça sormak isterim. Suriye'den Libya'ya gelen savaş uçaklarıyla ilgili İrini'nin bir tespiti oldu mu? Fransa'nın Hafter'e silah vermesiyle ilgili bir raporlaması var mı? Fransa bizzat silah götürüyor. Genel anlamıyla İrini operasyonu Libya sorununun çözümüne ya da ambargo gibi konuların çözümüne bir katkı sağlamaz. Bunu da samimi olarak söylemek isterim" dedi. 'AĞUSTOS BAŞI İTİBARIYLA UÇUŞLARIN BAŞLATILMASINI KONUŞTUK'Cavuşoğlu, İtalya ile uçuşların ne zaman başlayacağı sorusuna da "Ağustos itibarıyla uçuşların başlatılmasını konuştuk. Diğer taraftan AB'nin bize yönelik aldığı karar hakkaniyetten uzak. Biz aldığımız tedbirlerin hepsini Avrupa ile paylaştık. Turizm Bakanımız mektup yazdı. Hatta bu konuyu gündeme geldiği zaman Luigi, bunları anlatan makaleyi tur şirketlerine gönderdiğini söyledi. AB ve bazı AB ülkeleri bu konuyu siyasi baskı olarak kullanmaması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.MAİO: SÜRDÜRELEBİLİR ATEŞKES İSTİYORUZİtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya'nın Türkiye'yi 'olmazsa olmaz' bir ortak olarak gördüğünü belirterek ekonomi ve ticarette iki ülkenin çok iyi olduğunu bildirdi. İtalyan Bakan Luigi Di Maio, pandeminin en zor haftalarında İtalya'nın yanında olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye teşekkür ederek "Libya konusuna gelecek olursak; artık ihtilafın sona ermesini sağlamamız lazım. Her iki tarafın da ambargoyu delecek şekilde sürekli silah yığması devam etmemeli. Paralı asker bulunması devam etmemeli. Patlayıcı ve mayınların bulunması, sürekli sivil ölüme yol açıyor. Biz bu yüzden Trablus yakınında sürekli mayın temizleme çalışmalarına da destek verdik. Artık İtalya, hatta AB için Libya bir güvenlik tehdidi oluşturmamalı. Bunun içinde biz BM tarafından önderlik yapılan barış sürecini destekliyoruz. Libyalı tarafların tekrar masaya oturma kararından memnuniyet duyuyoruz. Artık sürdürülebilir bir ateşkes olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA