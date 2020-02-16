Bakan Çavuşoğlu: "Libya'da Birleşmiş Milletler çatısı altında denetim mekanizması kurulmalı"

16.02.2020 18:35 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'ya ilişkin tüm atılacak adımların siyasi süreç dahil sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu ve Birleşmiş Milletler çatısı altında denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konferans kapsamında cumhurbaşkanları ve başbakanlar dahil 25 ikili görüşmede bulunduğunu ve bu görüşmelerin 15'inin mevkidaşlarıyla gerçekleştiğini ifade eden Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptıkları görüşmeye ilişkin, "Artık İdlib'de bu saldırganlığın durması gerektiğini vurguladık ve kalıcı, bundan sonra ihlal edilmeyecek bir ateşkesi tesis etmemiz gerektiğini de söyledik. Bu konuları zaten heyetlerimiz yarın Moskova'da değerlendirecek" diye konuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmesine ilişkin ise Çavuşoğlu, "Biliyorsunuz oradaki vatandaşlarımızı getirdik. Dün de karantina süreci doldu. Vatandaşlarımız ve kardeş Azerbaycan dahil bazı ülkelerin vatandaşları da serbest bırakıldı. Herkes evine dönebiliyor" dedi.

Wang Yi ile görüşmesinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini ilettiğini ve Türkiye'nin ilave tıbbi malzeme desteği verebileceğini söylediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bazı ikili meseleleri görüştük. Özellikle Uygur Türklerinin durumunu geniş bir şekilde birlikte ele aldık. Uygur Türklerine ilişkin bizim her zaman beklentimiz biliyorsunuz, her görüşmede bu konuyu gündeme getiriyoruz, Çin'in eşit bir vatandaşı olarak tüm haklarını kullanabilmesi, huzur ve barış içinde yaşaması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu konudaki beklentileri de aynı şekilde gündeme getirdik" diye konuştu.

Münih'te düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına da katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya'da bağlayıcı bir ateşkesin olması gerektiğini vurguladığını kaydetti. Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasına önemli katkıları bulunduğuna ancak Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ihlallerine devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, siyasi süreç dahil Libya'ya ilişkin tüm atılacak adımların sahadaki ateşkesin sürdürülebilir olmasına bağlı olduğunu ve Birleşmiş Milletlerin çatısı altında denetim mekanizması kurulması gerektiğini söyledi.

ABD'li senatörlerle de bir araya geldiklerini belirten Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme oldu. Onlardan beklentilerimizi söyledik. Rusya ile olan şu andaki durumdan, suni bir gelişme değil ama onlar çünkü bunu bir fırsat olarak görüyorlar ilişkileri normalleştirmek için. İlişkileri düzeltmek için başka bir üçüncü ülkenin tutumuna bakmamak lazım ve samimi bir şekilde müttefikliğe yakışır bir şekilde ABD'den tutum beklediğimizi bu görüşmede net bir şekilde vurguladık" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA