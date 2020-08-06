- Bakan Çavuşoğlu Libya'da
- Bakan Çavuşoğlu Libya'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
06.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:07
- Bakan Çavuşoğlu Libya'da
TRABLUS - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Malta'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo'yla birlikte Libya'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılandı.
Ziyarette üç ülkenin ortak gündeminde yer alan konuların ele alınması öngörülüyor.
Kaynak: İHA