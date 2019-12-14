Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.

14.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:26
Bakan Çavuşoğlu, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı El-Sarraj ile görüştü

Dışişleri Bakanı , başkent 'da Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la görüştü.


Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi temasları kapsamında geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El-Sarraj'la ile biraraya geldi. Görüşmede, El-Sarraj ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ele alındı. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA
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