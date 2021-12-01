Bakan Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics ile görüştü

Letonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile bir araya geldi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Riga'daki son günümüze, Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics'le görüşerek başladık. Siyasi ve ekonomik işbirliğimizi geliştirme irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Letonya'da dün de Hollandalı mevkidaşı Ben Knapen ile görüşmüş, "Riga'da Hollandalı mevkidaşım Ben Knapen ile ekonomik-ticari ilişkilerimiz ve Afganistan'daki güncel durumu ele aldık" ifadelerini kullanmıştı. Çavuşoğlu ayrıca, dünkü son görüşmesini İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile yapmış ve görüşmeye dair "Bugünkü son görüşmemiz Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss'laydı. Savunma sanayii işbirliğimizi, düzensiz göçü ve bölgesel konuları ele aldık" ifadelerini kullanmıştı.