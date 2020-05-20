Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Covid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Kaynak: DHA