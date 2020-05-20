Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
20.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:50

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmüştür" denildi. Görüşmede Covid-19 salgını, turizm ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. 


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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