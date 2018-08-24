Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İdlib konusunu görüşmek üzere dün akşam gittiği Moskova'da bir araya geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşen iki bakan Suriye konusunu görüşerek, gerilimi azaltma bölgesi ilan edilen İdlib hakkında fikir alışverişinde bulundu. Astana zirvesine hazırlanmak için de görüşeceklerini belirten Lavrov, "Yakında Suriye'deki durumu etraflıca görüşecek bir zirveye hazırlanıyoruz ve birlikte ayrıntıları görüşmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. İkili ilişkilerde görüşülecek daha çok şeyin olduğunu açıklayan Lavrov, ilişkilerin dinamik şekilde devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan bakanlar Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü de konuştuklarını açıkladı. Görüşmenin ardından iki bakan basın konferansı yapacaklarını belirtti. - MOSKOVA