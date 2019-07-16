Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA
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