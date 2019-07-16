Bakan Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, başkent Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili görüşme gerçekleştirdi. - ÜSKÜP
Kaynak: İHA
Köpek sevgisiyle görenleri şaşırtan genç kız, aç kalmak pahasına topladığı harçlıklarla sokak hayvanlarını besliyor
Son Dakika Haberleri
10:23 Japon Ticaret Bakanı Seko: "Güney Kore'ye yönelik ihracat tedbirlerinin nedeni tarihsel ihtilaflar...