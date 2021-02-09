Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan dikkat çeken sigara mesajı: Haram olan bu büyük tehlikeye bir son verelim

Atatürk portresinin üzerindeki perde olay oldu! Tepkilerin odağındaki isimden eleştirilere yanıt: Art niyetli çevrelerin düşündüğü gibi biri değilim

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının birlikte fotoğraf çektirmesi KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile görüştü.