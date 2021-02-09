Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

09.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:39

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının birlikte fotoğraf çektirmesi KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının birlikte fotoğraf çektirmesi

KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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