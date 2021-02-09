Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşıyla görüştü
09.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:39
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının birlikte fotoğraf çektirmesi KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması
Bakan Çavuşoğlu ve mevkidaşının birlikte fotoğraf çektirmesi
KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Dr. Ahmad Nasser Mohammad Al-Sabah ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı