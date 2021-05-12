Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El - Muhammed El - Sabah ile görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El - Muhammed El - Sabah ile görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı