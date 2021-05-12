Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El - Muhammed El - Sabah ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluKuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El - Muhammed El - Sabah ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmede, Filistin'deki gelişmeler ele alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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