Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
09.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:07
Çavuşoğlu-Al-Sabah görüşmesinden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.
Çavuşoğlu-Al-Sabah görüşmesinden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı