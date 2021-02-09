Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü

09.02.2021 13:03 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:07

Çavuşoğlu-Al-Sabah görüşmesinden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.

Çavuşoğlu-Al-Sabah görüşmesinden detaylar KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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