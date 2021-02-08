Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

08.02.2021 09:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 09:26
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecekDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat'ta Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt, Umman ve Katar'ı ziyaret edecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 9-11 Şubat'ta Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız sözkonusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey zevatla temaslarda bulunacaktır. Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerimizin muhtelif veçheleriyle ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın bakanımız ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki iş insanlarımızla bir araya gelecektir" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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