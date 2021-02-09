Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti
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Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti

09.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:11

Bakan Çavuşoğlu'nun inşaat çalışmaları hakkında bilgi alması Toplu fotoğraf çekimi KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te, çalışmaları Türk Limak firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun inşaat çalışmaları hakkında bilgi alması

Toplu fotoğraf çekimi KUVEYT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te, çalışmaları Türk Limak firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti.

Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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