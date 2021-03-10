Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı
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Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı

10.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:07

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı
Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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