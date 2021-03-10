Bakan Çavuşoğlu, KTMÜ'de Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı
10.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kırgızistan'da Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde (KTMÜ) Kovid-19 testlerinin de yapılacağı Laboratuvar ve Sağlık Ocağı açılışına katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı