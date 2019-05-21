Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Ventura ile Görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Ventura ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Guatemala'da Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Kosta Rika Dışişleri Bakanı Ventura ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Guatemala'da Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guatemala'daki resmi temasları kapsamında Kosta Rika Dışişleri Bakanı Manuel E. Ventura ile bir araya geldi. - GUATEMALA

Kaynak: İHA
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